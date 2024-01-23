أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 18 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

وقال العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية”.

وأوضح أن الغارات توزعت على 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (محيط العاصمة)، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء.

وختم العميد سريع تأكيده أن “هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب”، مشددا على أن كل الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تثنينا عن نصرة الشعب الفلسطيني.

يُعزز تصميم الشعب اليمني على المواجهة

بدوره، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أن الاعتداء الأمريكي البريطاني يُعزز تصميم الشعب اليمني على المواجهة.

وأوضح الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن الاستهداف الأمريكي البريطاني محاولة جديدة لثني اليمن عن مناصرة غزة وإيقاف عملياته البحرية وهو مالم يتحقق.

كما لفت إلى أن عمليات اليمن البحرية لمنع إبادة أبناء غزة وحصارهم، فيما الأمريكي يقصف أبناء اليمن لحماية المجرم الإرهابي العدو الإسرائيلي وشتان بين الخيارين.

وشدد على أن على الأمريكي والبريطاني أن يفهما أننا في زمن الرد وأن شعبنا لا يعرف الاستسلام.

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف العاصمة صنعاء ومحافظات عدة

وجددت أمريكا وبريطانيا من عدوانها، فجر اليوم الثلاثاء، من عدوانها على اليمن مستهدفة بسلسلة غارات جوية العاصمة صنعاء ومحافظات عدة.

واستهدف طيران العدوان، بسلسلة غارات جوية، قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، ومعسكر الحفا، وثلاث غارات على مديرية بني الحارث، واستهدف بغارتين منطقة صرف.

وفي تعز، استهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني منطقة البرح في مديرية مقبنة بغارة جوية، كما شن غارة أخرى على منطقة الجند بمديرية التعزية.

وفي البيضاء، شن العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية رداع.

استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية

جدير بالذكر أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت مساء الاثنين، عن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية “أوشن جاز” في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأكد بيان القوات المسلحة الاستمرار في الرد على أيّ اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي”.

بالفيديو | بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة الشحن العسكرية الأمريكية (أوشن جاز) في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة pic.twitter.com/C7dS83qZ9D

— قناة المنار (@TVManar1) January 22, 2024

وكانت أمريكا وبريطانيا، شنت في الـ18 من كانون الثاني/يناير الجاري، عدوانا على اليمن طال عدة محافظات، هي الحديدة، وتعز، وذمار، والبيضاء وصعدة.

وفي الـ12 من كانون الثاني/يناير الجاري تعرضت العاصمة صنعاء ومحافظات عدة، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

يشار إلى أن قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر في كلمة له في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، من أن أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا دون رد ولن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي.

وشدد بأن الرد على أي اعتداء أمريكي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ؛ بل أكبر من ذلك.

المصدر: موقع المنار