صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينغ يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح، على عكس جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “إن بايدن يتفاوض مع بوتين وشي جين بينغ سواء أعجبكم ذلك أم لا، فهما شخصان ذكيان للغاية، ومؤثران للغاية ويحبان بلادهما ويريدان أن تنجح بلادهما. ونحن لدينا بايدن الذي في رأيي، لا يقدر على فعل ذلك”.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن علاقته جيدة مع بوتين وكان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو كان يشغل منصب رئيس الإدارة الأمريكية.

ويعد نجاح ترامب المرشح الجمهوري الأكثر احتمالا في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وسبق أن صرح مرارا أن توجيه التهم إليه هو محاولة للتدخل في الانتخابات من قبل إدارة بايدن، التي يعتبرها “الأكثر فسادا وعدم كفاءة في التاريخ”.

كما أعرب ترامب عن ثقته في أن خليفته جو بايدن سيخرج من السباق على المنصب في الانتخابات التي ستجري هذا العام.

وتوقعت رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة دونا برازيل، أن يكون الطريق سهلا أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: روسيا اليوم