يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 107 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، شنّ العدو عدة غارات جوية بطائرات حربية ومسيرة على منازل وشقق سكنية، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات بالقذائف وإطلاق النار الثقيل من قبل الزوارق الحربية الصهيونية.

ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فإنَّ مئة وخمسة وستين شهيداً من المدنيين قضوا في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة ليتجاوز عدد الشهداء منذ بداية العدوان خمسة وعشرين ألفاً بالإضافة الى قرابة ثلاثة وستين ألف مصاب.



المصدر: موقع المنار