تعزيزات عسكرية جديدة للعدو الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 02:20
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تعزيزات عسكرية جديدة للعدو الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
منذ 2 ساعة
21 January، 2024
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