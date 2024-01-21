تعزيزات عسكرية جديدة للعدو الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 02:20

تعزيزات عسكرية جديدة للعدو الاسرائيلي تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة

منذ 2 ساعة 21 January، 2024
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