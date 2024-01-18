زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان مع وفد من الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني في بيروت، وقدموا التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

وأكد حمدان خلال اللقاء “أهمية الدور الوطني لأهلنا الأقباط في لبنان”، وثمن “المواقف التاريخية لبابوات الكنيسة، على صعيد الواقع العربي، واليوم استكمالا لهذا النهج المبارك يبرز الدور المركزي الفعال، في لم الشمل الوطني ودعم قضايا الأمة القومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية”.

بدوره شكر الاب أندراوس الأنطوني المرابطون “عاطفتهم النبيلة تجاه الكنيسة القبطية”، واكد على “دور اللبنانيين الأقباط الإيجابي، في حفظ لبنان وطناً لجميع أبنائه”.

وشدد الأنطوني على “أهمية الدور الجامع للكنيسة القبطية في مصر، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحريص على كل أبناء مصر والتفاعل الدائم لصالح القضايا العربية وفي مقدمهم قضية فلسطين”.

المصدر: بريد الموقع