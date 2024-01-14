وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويتي جراء قصف طائرات العدو الاسرائيلي لمنزل بمخيم بربرة وسط مدينة رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 04:04

وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويتي جراء قصف طائرات العدو الاسرائيلي لمنزل بمخيم بربرة وسط مدينة رفح بغزة

منذ 54 mins 14 January، 2024
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