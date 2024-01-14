مراسل المنار: أكثر من 60 قذيفة ثقيلة استهدف بها العدو الاسرائيلي مناطق واسعة في مرتفعات كفرشوبا والهبارية وشبعا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 02:12

مراسل المنار: أكثر من 60 قذيفة ثقيلة استهدف بها العدو الاسرائيلي مناطق واسعة في مرتفعات كفرشوبا والهبارية وشبعا جنوب لبنان

منذ 11 mins 14 January، 2024
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