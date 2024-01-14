قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2024 - 02:12

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة

منذ 25 mins 14 January، 2024
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