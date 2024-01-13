إعلام العدو : بلغ عدد القتلى في الجيش “الإسرائيلي” 521 قتيلاً بينهم 187 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 19:46
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إعلام العدو : بلغ عدد القتلى في الجيش “الإسرائيلي” 521 قتيلاً بينهم 187 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة
منذ 44 mins
13 January، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
غزة
قتلى الصهاينة
كيان العدو
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