إعلام العدو : بلغ عدد القتلى في الجيش “الإسرائيلي” 521 قتيلاً بينهم 187 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 19:46

إعلام العدو : بلغ عدد القتلى في الجيش “الإسرائيلي” 521 قتيلاً بينهم 187 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة

منذ 44 mins 13 January، 2024
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