هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، وذلك استمرارًا بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

كما هاجمت المقاومة بواسطة السلاح المناسب، فجر الجمعة ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في الأراضي المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن.

كما هاجمت المقاومة، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو.

المصدر: الاعلام الحربي