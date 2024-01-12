المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفاً في ايلات وآخر بالقرب من حديقة نهر الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 23:22

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفاً في ايلات وآخر بالقرب من حديقة نهر الأردن

منذ 33 mins 12 January، 2024
المقاومة الاسلامية في العراق - استهداف عين الاسد
المقاومة الاسلامية في العراق - استهداف عين الاسد
العراق - عربي وإقليمي

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، وذلك استمرارًا بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة.

كما هاجمت المقاومة بواسطة السلاح المناسب، فجر الجمعة ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في الأراضي المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن.

كما هاجمت المقاومة، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو.

المصدر: الاعلام الحربي

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