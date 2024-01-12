شارك آلاف المغاربة في وقفات بعدة مدن عقب صلاة الجمعة؛ للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حملت شعار “لا لتهجير الفلسطينيين”.

وأشاد المشاركون في الوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بجنوب إفريقيا التي رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بالقطاع.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات الرباط والناظور وزايو والدار البيضاء ومكناس (شمال) وآيت ملول (وسط) والجديدة (غرب). ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية، وصمود الشعب، ورددوا شعارات رافضة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ونظمت الهيئة المظاهرات للجمعة الـ14 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، “23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهى أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة يومي الخميس والجمعة، جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائييل، على خلفية اتهام الأخير بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

ورفضت الكيان، اتهامها بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وزعم أن ما تقوم به في قطاع غزة هو “دفاع عن النفس”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الكيان بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: مواقع