الخارجية العمانية: حذرنا من توسع دائرة الصراع في المنطقة جراء العدوان “الاسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 12:58
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عدوان اميركي بمشاركة بريطانية يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد
العدوان الأميركي البريطاني يستهدف قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
العدوان الاميركي البريطاني يستهدف المطار بمديرية عبس ومطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية
القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي ولن يمر من دون رد او عقاب
الناطق الرسمي لأنصار الله: القوات المسلحة اليمنية قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جدا
الناطق الرسمي لأنصار الله: شهداء وجرحى بسبب العدوان الأمريكي البريطاني على عدد من المحافظات في اليمن
عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي: العدوان الهمجي على اليمن متعمد وغير مبرر وسنرد عليه
حزب الله: العدوان الأميركي يؤكد أن أميركا شريك كامل في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة
حزب الله: نؤكد أن هذا العدوان سيزيد الشعب اليمني قوة وعزيمة على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني
حزب الله : ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه وسيادته
الخارجية الإيرانية: الهجمات التعسفية على اليمن لن تكون سوى تأجيج لحالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن ونعتبرها عملا تعسفيا وانتهاكا للقانون الدولي
الخارجية السعودية: نؤكد على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار منطقة البحر الأحمر وندعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
الخارجية العمانية: حذرنا من توسع دائرة الصراع في المنطقة جراء العدوان “الاسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة
منذ 22 mins
12 January، 2024
عاجل
الخارجية العمانية
طوفان الأقصى
غزة
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