الخارجية العمانية: حذرنا من توسع دائرة الصراع في المنطقة جراء العدوان “الاسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 12:58

الخارجية العمانية: حذرنا من توسع دائرة الصراع في المنطقة جراء العدوان “الاسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 22 mins 12 January، 2024
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