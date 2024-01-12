ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بسبب العدوان الاميركي على اليمن، مما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.89 دولارا للأوقية. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 2038.00 دولارًا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.82 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.2% إلى 917.48 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 989.29 دولارا.

المصدر: رويترز