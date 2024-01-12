الذهب يرتفع مع تصاعد الوضع في الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2024 - 10:52

الذهب يرتفع مع تصاعد الوضع في الشرق الأوسط

منذ 11 mins 12 January، 2024
Gold Russia Almass
غير مصنف

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بسبب العدوان الاميركي على اليمن، مما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.89 دولارا للأوقية. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 2038.00 دولارًا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.82 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.2% إلى 917.48 دولارا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 989.29 دولارا.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة