اشتباكات مستمرة وانفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2024 - 03:32

اشتباكات مستمرة وانفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم

منذ 10 mins 12 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة