اشتباكات مستمرة وانفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 03:32
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اشتباكات مستمرة وانفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم
منذ 10 mins
12 January، 2024
عاجل
الشضفة الغربية
طولكرم
مخيم نور شمس
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