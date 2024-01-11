إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي في كريات شمونه بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 11 2024 - 16:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بعبوة "شواظ" وقوة صهيوينة راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" في خانيونس
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط الجامعة الإسلامية بخانيونس
كتائب القسام تدمر آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع و 3 آليات بقذائف "الياسين 105" في مدينة خانيونس
مجاهدو سرايا القدس ينفذون كمائن نارية مركزة في غزة تضمنت تفجير عبوات ما أدى لوقوع اصابات مباشرة في صفوف الصهاينة
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مجدي عبد اللطيف فشافشة برصاص الاحتلال في بلدة جبع قرب جنين
الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: الفلسطينيون يستحقون الاستفادة من سلطة هذه المحكمة بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة
الفريق القانوني لجنوب افريقيا: قيادات سياسية وعسكرية "اسرائيلية" أعربت عن تأييدها لمبدأ الإبادة الجماعية في غزة
الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: "إسرائيل" لا تميز بين المقاتلين والمدنيين وما تقوم به يرقى إلى مستوى إبادة جماعية
مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ويتجاهل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
رئيس الوفد الوطني المفاوض: قرار مجلس الأمن يشكل وصمة عار تاريخية له ويحوله إلى منصة لتمرير مشاريع الاستكبار
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع الرمتا بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالاسلحة الصاروخية ويصيبونه إصابة مباشرة
الهيئة الصحية الإسلامية تزف الشهيدين المسعفين علي محمود الشيخ علي من رشاف وساجد رمزي قاسم من عيتا الشعب
العلاقات الاعلامية في حزب الله: ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم بخدمة المواطنين واسعاف المصابين جراء العدوان
اعلام العدو: انقطاع الكهرباء واندلاع النيران في بعض المنازل واضرار في المباني على اثر 30 صاروخًا سقطت في كريات شمونة
إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي في كريات شمونه بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان
منذ 28 mins
11 January، 2024
عاجل
كريات شمونه
التعليقات
ذات صلة
المقاومة الاسلامية تعلن استهداف مستوطنة كريات شمونه بعشرات الصواريخ
بالفيديو| أضرار داخل المباني في كريات شمونه عقب سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان
إعلام العدو: أضرار داخل المباني في كريات شمونه عقب سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة