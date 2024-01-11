هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن حدث على بعد 50 ميلاً بحرياً شرق سواحل عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 09:14
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن حدث على بعد 50 ميلاً بحرياً شرق سواحل عمان
منذ 18 mins
11 January، 2024
عاجل
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية
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