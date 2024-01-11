مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تطلق قذائفها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 04:38
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من أمريكا ودول أوروبية لليوم الـ 97 على التوالي وسط تجاهل من الأمم المتحدة ووكالاتها
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: نواجه تحديات كبيرة داخل غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال
مصادر فلسطينية: اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوب شرق خانيونس تزامنا مع قصف مدفعي عنيف يستهدف المنطقة
محكمة العدل الدولية تبدأ الخميس جلسات استماع للنظر بدعوى جنوب افريقيا ضد الاحتلال بتهمة إرتكاب إبادة جماعية في غزة
حماس تدعو محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية في خضم التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة
كولومبيا والبرازيل تعلنان دعمهما جنوب أفريقيا في دعواها ضد الكيان الاسرائيلي في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة
السفير الليبي لدى هولندا يعلن أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: نتنياهو يواصل انتهاك القانون وسأقدم مشروع قرار لمساءلة وزارة الخارجية عما يحدث في غزة
القناة 13 الصهيونية: بلينكن قال في اجتماع مع مجلس الحرب إنه يستحيل القضاء على حماس وبعض اجتماعاته كانت متوترة
مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر خلال المواجهات في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 520 منذ بدء معركة طوفان الأقصى
تأجيل جلسة لحكومة الاحتلال لإقرار ميزانية عام 2024 بعد اعتراضات وزارية ولابيد يقول إن هذه الميزانية تؤثر على المستوطنين
البنك المركزي الصهيوني: الظروف الحالية والتوقعات الاقتصادية للعام المقبل تتحدى قدرة اقتصادنا على النمو لدى انتهاء الحرب
وسائل إعلام صهيونية: مقترح قطري يتضمن تبادلاً للأسرى على أساس إنساني وينص في مرحلته الأخيرة على الانسحاب من غزة
القيادي في حماس أسامة حمدان: الحديث عن خروج المقاومة من غزة وهم ولا توجد هكذا مبادرة وهي عملية تضليل يمارسها الاحتلال
مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب بوقف عمليات القوات اليمنية في البحر الأحمر ويتجاهل مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: لا يمكننا تجاهل الرابط بين ما يجري بالبحر الأحمر وما يحدث في قطاع غزة
مندوب روسيا في مجلس الأمن: القرار الذي تم اعتماده بشأن البحر الأحمر مسيس وأمريكا وحلفاؤها يحاولون فرض حلول أحادية
المكتب السياسي لأنصار الله: تفادي التصعيد في البحر الأحمر يكون بوقف العدوان على غزة وغير ذلك يزيد من اتساع الصراع
رئيس الوفد الوطني اليمني: ماضون في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين اعتماد مجلس الأمن لقرار يدين عمليات القوات اليمنية ضد السفن الصهيونية
المقاومة الإسلامية: العدو يبحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن المقاومة بعد فقدانه قسماً كبيراً من فعالية أجهزته التجسسية
السوداني: إنهاء العدوان على غزة من شأنه وقف خطر التصعيد ونحذر من توسع ساحة الصراع في منطقة تمتلك معظم إمدادات الطاقة
ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 342 منذ 7 اكتوبر بعد استشهاد أسير محرر برصاص الإحتلال خلال مواجهات بيتونيا الثلاثاء
مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تطلق قذائفها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
11 January، 2024
عاجل
غزة
قصف صهيوني
مخيم البريج
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