المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتصيبها إصابة مباشرة
منذ 49 mins
9 January، 2024
عاجل
موقع بياض بليدا
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية: استهداف فريق دعم لوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
المقاومة الإسلامية: استهداف فريق دعم لوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة
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