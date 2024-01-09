المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏وتصيبها إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 17:12

المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، ‏وتصيبها إصابة ‏مباشرة

منذ 49 mins 9 January، 2024
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