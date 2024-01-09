إعلام العدو : تفعيل الدفاعات الجوية فوق مدينة صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 17:12

إعلام العدو : تفعيل الدفاعات الجوية فوق مدينة صفد

منذ 53 mins 9 January، 2024
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