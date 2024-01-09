صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 15:04
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صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 10 mins
9 January، 2024
عاجل
الجليل
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