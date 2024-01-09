انطلقت مراسم تشييع الشهيد على طريق القدس القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) في خربة سلم جنوب لبنان. ووسط موكب مهيب، حُمل نعش الشهيد وسط هتافات داعمة للمقاومة ولنهجها ونهج شهدائها القادة، ومناهضة للعدو الاسرائيلي وأعوانه.

تعب السلاح وما تعبت انت يا حاج جواد

من جهته، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق وفي مراسم تشييع الشهيد القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد”، أكد أن “الشهيد كان يشكر الله تعالى أن منّ عليه لمشاركته في محاربة داعش والتكفيريين ونيله بركات الدفاع عن حرم السيدة زينب (ع)”، مضيفاً أن حياة الأخير “كانت المقاومة ونال كل الأوسمة مجاهداً شجاعاً مقداماً وجريحاً”.

وفي السياق، قال الشيخ قاووق “تعب السلاح وما تعبت انت يا حاج جواد من السلاح لطالما قلت إنك مشتاق لرفاق الدرب الشهداء واليوم تلتقي بالأحبة قاسم سليماني والحاج عماد والسيد ذوالفقار” مضيفاً “اليوم نعلن أن الحاج جواد درّب وخرّج الاف المجاهدين الأشداء العاشقين للشهادة والمشتاقين للمواجهة الكبرى مع العدو الصهيوني”.

وأعلن عضو المجلس المركزي في حزب الله “نحن حزب الشهداء، فنحن نكبر ونقوى بهم وشعارنا على الدوام “القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة””، قائلاً “سننصر غزة بسلاحنا وليس هناك لغة بيننا وبين العدو سوى الصواريخ والمسيرات حتى نصنع النكبة الكبرى لاسرائيل ونرفع راية النصر”.

المصدر: موقع المنار