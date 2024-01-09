استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد الاشتباك معهم شرق طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 04:54

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد الاشتباك معهم شرق طولكرم بالضفة الغربية

منذ 16 mins 9 January، 2024
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