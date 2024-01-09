كتائب شهداء الأقصى – الرد السريع: نخوض اشتباكات عنيفة جداً بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في عدة محاور مختلفة في مخيم الشهداء مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 04:54

كتائب شهداء الأقصى – الرد السريع: نخوض اشتباكات عنيفة جداً بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في عدة محاور مختلفة في مخيم الشهداء مخيم طولكرم

منذ 38 mins 9 January، 2024
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