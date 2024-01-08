المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2024 - 17:38

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح

منذ 52 mins 8 January، 2024
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