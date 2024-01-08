المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 8 2024 - 17:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المتحدث باسم الصحة بغزة: مستشفيات جنوب غزة فقدت قدرتها الاستعابية للجرحى في الاقسام والعنايات المركزة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم الجنوبية الذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة
إعلام العدو: نقل إصابات من منطقة "هار دوف"(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة )بعد تعرّض قوة هندسة للجيش لصاروخ مضاد للدروع
طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت أطراف بلدات ميس الجبل وحولا وعيترون وعيتا الشعب ودبل في جنوب لبنان
إعلام العدو عن جيش الاحتلال: حزب الله نجح في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للكشف في قاعدة المراقبة الجوية في ميرون
إعلام العدو: سقوط صاروخ مضاد للدروع وسط كريات شمونة قبل دقائق من وصول بنيامين نتنياهو إليها
الوزير حمية : لم يؤثر الخرق السيبراني على حركة الطيران في مطار بيروت
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح
منذ 52 mins
8 January، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف منزلا في بلدة النصر شمال مدينة رفح بغزة
4 شهداء وعدد من المصابين جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة
كتائب القسام: تمكن مقاتلونا قبل قليل من قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة