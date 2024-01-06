صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2024 - 17:42

صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي

منذ 45 mins 6 January، 2024
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