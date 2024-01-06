القناة 12 عن نائب رئيس الأركان الصهيوني السابق يائير غولان: على غانتس الاستقالة فالحكومة لن تسقط ما دام فيها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 6 2024 - 17:40

القناة 12 عن نائب رئيس الأركان الصهيوني السابق يائير غولان: على غانتس الاستقالة فالحكومة لن تسقط ما دام فيها

منذ 2 ساعة 6 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة