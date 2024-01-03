استشهد 73 شخصاً واصيب أكثر من 170 آخرين في تفجيرين ارهابيين استهدفا أحد الطرق المؤدية الى “جنة الشهداء” في محافظة كرمان جنوب ايران. واستهدف التفجيران، المعزين الذين توافدوا لزيارة ضريح قائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني في كرمان بالذكرى الرابعة لاستشهاده. وقالت العلاقات العامة بإدارة الطوارئ في إيران في بيان “وقع حادث انفجار في نفق “كنبد جبليه”، مضيفة “بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان في بوابة “قلي بيك”.

ووقع التفجيران على الطريق المؤدي إلى روضة شهداء كرمان بالقرب من مسجد صاحب الزمان، ما تسبب بحالة من الذعر بين الحشود المتواجدة في المكان. ووصف مساعد محافظ كرمان حادث الإنفجار بأنه “هجوم إرهابي”.

من جانبه، أعلن مدير جمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة كرمان رضا فلاح ، أنه تم نقل 50 مصاباً اثر حادث الانفجار.

وأعلن رئيس جهاز الطوارئ في ايران ان الانفجار وقع قرب مزار الشهيد سلماني، موضحاً أن التوقعات تشير الى ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى والجرحى، كاشفا انه تم اعداد 5 مستشفيات للاغاثة.

المصدر: مواقع إخبارية