شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن “إطالة أمد العدوان لن يمكن العدو الاسرئيلي من تحقيق أهدافه في غزة، كما ان التهديدات والضغوط على لبنان لن تغيّر شيئاً من الواقع على الحدود، ولا من معادلات المقاومة”.
ورأى الشيخ دعموش خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للشهيد قاسم سليماني اقامه حزب الله في مجمع السيدة زينب(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت ان “العدوان على غزة زادنا قناعة وتمسكا بخيار المقاومة كخيار استراتيجي ندافع به عن بلدنا ومستقبلنا ونحافظ من خلاله على ثرواتنا وسيادتنا على ارضنا”.
وقال الشيخ دعموش “كل التهديدات او الضغوط والوفود والوساطات الاميركية والغربية التي تحاول مساعدة العدو وتحقيق اهدافه، لن تستطيع أن تفرض على المقاومة واقعا جديدا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”، وتابع “نحن اصحاب الارض وسنبقى ندافع عن ارضنا وبلدنا وننتصر لغزة وفلسطين ولا تستطيع اي قوة في العالم ان تقتلعنا من ارضنا، او تمعنا من القيام بواجبنا لحماية بلدنا ونصرة المظلومين في غزة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام