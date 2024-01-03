شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي ‏دعموش على أن “إطالة أمد العدوان لن يمكن العدو الاسرئيلي من تحقيق ‏أهدافه‎ ‎في غزة، كما ان التهديدات والضغوط على لبنان لن تغيّر ‏شيئاً من الواقع على الحدود، ولا من معادلات المقاومة”.‏

ورأى الشيخ دعموش خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للشهيد ‏قاسم سليماني اقامه حزب الله في مجمع السيدة زينب(ع) في ‏حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت ان “العدوان على غزة زادنا قناعة وتمسكا بخيار ‏المقاومة كخيار استراتيجي ندافع به عن بلدنا ومستقبلنا ونحافظ ‏من خلاله على ثرواتنا وسيادتنا على ارضنا”.

وقال الشيخ دعموش “كل ‏التهديدات او الضغوط والوفود والوساطات الاميركية والغربية التي ‏تحاول مساعدة العدو وتحقيق اهدافه، لن تستطيع أن تفرض على ‏المقاومة واقعا جديدا على الحدود اللبنانية مع فلسطين ‏المحتلة”، وتابع “نحن اصحاب الارض وسنبقى ندافع عن ارضنا وبلدنا ‏وننتصر لغزة وفلسطين ولا تستطيع اي قوة في العالم ان تقتلعنا ‏من ارضنا، او تمعنا من القيام بواجبنا لحماية بلدنا ونصرة ‏المظلومين في غزة”. ‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام