كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم والتصدي لها في مخيمي الشهداء ونور شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 02:54
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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على مقر القيادة 91 المستحدث للعدو في إيليت بمسيرة انقضاضية وتصيب هدفها بدقة
كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم والتصدي لها في مخيمي الشهداء ونور شمس
منذ 1 ساعة
3 January، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
شهداء الاقصى
طولكرم
مخيم نور شمس
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