حزب الله: نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت اعتداء خطيرا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 23:10

حزب الله: نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت اعتداء خطيرا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة

منذ 57 mins 2 January، 2024
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