مسيرات وكمائن.. المقاومة الإسلامية تؤلم العدو

شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الاثنين هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل.

وأكدت المقاومة أن المسيرات أصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.

ونصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة (13:00) استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وبعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها، هاجمها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:35) بصاروخ موجه ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها.

أيضاً وبعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو داخل موقع بركة ريشا، وعند تحرك عدد من الجنود، استهدفهم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (12:00) من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 بقذائف المدفعية ‏وأصابوهم ‏إصابة مباشرة.

وعند دخول ‏عدد ‏من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح ‏عند الساعة (13:20) استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بالأسلحة ‏الموجهة وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

المصدر: الاعلام الحربي