مسيرات وكمائن.. المقاومة الإسلامية تؤلم العدو

شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الاثنين هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل.
وأكدت المقاومة أن المسيرات أصابت أهدافها بشكل مباشر، وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.
ونصب مجاهدو المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة برانيت، عند الساعة (13:00) استهدفها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.
وبعد رصد دقيق لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها، هاجمها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:35) بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها.
أيضاً وبعد رصد دقيق لتحركات العدو داخل موقع بركة ريشا، وعند تحرك عدد من الجنود، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:00) من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 بقذائف المدفعية وأصابوهم إصابة مباشرة.
وعند دخول عدد من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح عند الساعة (13:20) استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الموجهة وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.
وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
المصدر: الاعلام الحربي