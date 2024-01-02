بالصور | تشييع الشهداء موسى شيت وجهاد شيت وحسين يحيى في كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 16:40

بالصور | تشييع الشهداء موسى شيت وجهاد شيت وحسين يحيى في كفركلا

منذ 1 ساعة 2 January، 2024
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لبنان
علي شعيب

 

شيعت بلدة كفركلا الحدودية وجماهير المقاومة أبناءها المقاومين الثلاثة الذين استشهدوا في غارة جوية على احد منازل البلدة امس موسى شيت و جهاد شيت و حسين يحيى، بموكب حاشد سار في شوارع البلدة الحدودية وأمام موقع العدو في مستعمرة المطلة، بمشاركة النائبين على فياض وحسين جشي ومسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله الحاج عبدالله ناصر وحشد من العلماء. ورفعت جثامين الشهداء على أكف رفاقهم حيث جرت مراسم تكريمية وأداء القسم ثم أم إمام بلدة كفركلا الصلاة على جثامين الشهداء قبل أن يواروا الثرى في جبانة البلدة .

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المصدر: موقع المنار

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