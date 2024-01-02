تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، واوقعوا أفراده بيت قتيل وجريح.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء 2-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، واوقعوا أفراده بيت قتيل وجريح.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 2-1-2024 م ‌‎ ‎

‏19 جمادى الآخرة 1445 هـ

وشن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت ‏هدفها بدقة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 هجوماً جوياً على مقر ‏القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيرة انقضاضية وأصابت ‏هدفها بدقة.‏

‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 2-1-2024 م ‌‎ ‎

‏19 جمادى الآخرة 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 01-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 1-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الغربي

1- الساعة 15:00 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:55 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

شهداء على طريق القدس

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان عدداً من الشهداء، اللذين ارتقوا على طريق القدس. وأفاد الإعلام الحربي بأن الشهداء هم:

– الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد موسى حسن شيت “هادي” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد جهاد موسى شيت “أبو حسين” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد عبد الجليل علي حمزة “أسد الله” من بلدة الخضر في البقاع

الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الشهيد المجاهد موسى حسن شيت “هادي” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الشهيد المجاهد جهاد موسى شيت “أبو حسين” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الشهيد المجاهد عبد الجليل علي حمزة “أسد الله” من بلدة الخضر في البقاع

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن شن الطيران المعادي غارة جوية بصاروخين مستهدفاً بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية العدو مرتفعات جبل “السدانة” بين كفرشوبا وشبعا بعدد من القذائف.

وكان الطيران الحربي شن ليلا سلسلة من الغارات التي استهدفت منطقة اللبونة وأطراف الناقورة وصولا إلى حولا كما نفذ قصفا مدفعيا طاول محيط عدد من البلدات في القطاعين الغربي والأوسط .

المصدر: موقع المنار