تصاعد حدة الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 2 2024 - 03:52

تصاعد حدة الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين

منذ 2 ساعة 2 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة