تصاعد حدة الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 03:52
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج محمد ياغي نهار الجمعة عند الساعة 2:30 بعد الظهر
تصاعد حدة الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين
منذ 2 ساعة
2 January، 2024
عاجل
اشتباكات مسلحة
الضفة الغربية
جنين
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