كتائب القسام – مجموعات قباطية: في عملية مشتركة مع إخواننا في سرايا القدس كتيبة جنين يقوم مجاهدونا الأبطال بإمطار آليات العدو المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 03:52

كتائب القسام – مجموعات قباطية: في عملية مشتركة مع إخواننا في سرايا القدس كتيبة جنين يقوم مجاهدونا الأبطال بإمطار آليات العدو المقتحمة لمخيم جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص

منذ 2 ساعة 2 January، 2024
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