طائرات الاحتلال تطلق النار تجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج تزامنا مع توغل آلياته في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2024 - 01:28

طائرات الاحتلال تطلق النار تجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج تزامنا مع توغل آلياته في المنطقة

منذ 53 mins 2 January، 2024
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