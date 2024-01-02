زفت المقاومة الإسلامية في لبنان عدداً من الشهداء، اللذين ارتقوا على طريق القدس. وأفاد الإعلام الحربي بأن الشهداء هم:

– الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد موسى حسن شيت “هادي” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد جهاد موسى شيت “أبو حسين” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد عبد الجليل علي حمزة “أسد الله” من بلدة الخضر في البقاع

الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى “جواد” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الشهيد المجاهد موسى حسن شيت “هادي” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الشهيد المجاهد جهاد موسى شيت “أبو حسين” من بلدة كفركلا في جنوب لبنان

الشهيد المجاهد عبد الجليل علي حمزة “أسد الله” من بلدة الخضر في البقاع

ميدانياً، واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، حيث نفّذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 1-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الغربي:

1- الساعة 15:00 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:55 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان يوم الاثنين بتاريخ 1-1-2024

المصدر: الاعلام الحربي