مصادر فلسطينية: قصف مدفعي صهيوني عنيف ومتواصل على مناطق شمال مدينة غزة ومخيمات الوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 13:00

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي صهيوني عنيف ومتواصل على مناطق شمال مدينة غزة ومخيمات الوسط

منذ 48 mins 1 January، 2024
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