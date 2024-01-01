‫إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في 7 مستوطنات في الجليل ‫الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 13:00

‫إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في 7 مستوطنات في الجليل ‫الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 51 mins 1 January، 2024
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