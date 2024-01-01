يديعوت أحرونوت: الولايات المتحدة أبلغت “اسرائيل” أنّ حاملة ‫الطائرات جيرالد فورد ستغادر المنطقة خلال الايام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 13:00

يديعوت أحرونوت: الولايات المتحدة أبلغت “اسرائيل” أنّ حاملة ‫الطائرات جيرالد فورد ستغادر المنطقة خلال الايام المقبلة

منذ 1 ساعة 1 January، 2024
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