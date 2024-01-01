كتائب القسام تعلن السيطرة على طائرة “درون” صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 12:58

كتائب القسام تعلن السيطرة على طائرة “درون” صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 1 January، 2024
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