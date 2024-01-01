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January 1 2024 - 05:36

بالفيديو | قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في سماء غزة

منذ 2 ساعة 1 January، 2024
قنابل ضوئية
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل ضوئية في سماء غزة.

المصدر: وكالات

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