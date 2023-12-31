أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد 31 كانون الأول/ديسمبر، عن استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية إثر عدوان أميركي على 3 زوراق للقوات اليمنية، مؤكدة استهداف سفينةَ حاويات “ميرسك هانغزو” كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، أنّه “بينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخِ الأمن والاستقرارِ وحماية الملاحةِ البحرية إضافة إلى أداء واجبِها الإنسانيِّ والأخلاقيِّ الذي أعلنَه اليمنُ في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المرورِ عبرَ البحرِ الأحمرِ، تضامنًا وإسنادًا للشعبِ الفلسطينيّ، أقدمت قوات العدو الأميركي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهادِ وفقدانِ عشرةِ أفرادٍ من منتسبي القواتِ البحرية”.

وشدد على أنَّ “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تزفُّ في خِضمِّ معركةِ الإسنادِ لطوفانِ الأقصى هؤلاءِ الشهداءَ من أجلِ فلسطين، تؤكد أنَّ العدو الأميركي يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتِها وأنَّ تحركاتِه العسكريةَ في البحرِ الأحمرِ لحمايةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ لن تمنعَ اليمنَ من تأديةِ واجبِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ دعمًا ونصرةً للمظلومين في فلسطينَ وغزة”.

وتابع سريع “نهيبُ ببقيةِ الدولِ عدمَ الانخراطِ في المسلكِ الأميركيِّ الخطيرِ لما سينتجُ عنه من تداعياتٍ سلبيةٍ قد تؤثرُ تداعياتُها على الجميع”.

وفي سياقٍ آخر، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّه “نجحتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في تنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ استهدفتْ سفينةَ حاوياتٍ “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ، وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة”، مضيفًا “جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ للنداءاتِ التحذيريةِ للقواتِ البحريةِ اليمنية”.

وذكر سريع أنَّ “القواتِ المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتِها السابقةِ بشأنِ منعِ مرورِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ كافة، أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على حركةِ الملاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي”.

ولفت إلى أنَّ “القوات المسلحة اليمنية تجدد نصحَها للدول كافةً بعدمِ الانجرارِ مع مخططاتِ الأميركيِّ الهادفةِ إلى إشعالِ الصراعِ في البحرِ الأحمرِ وأنها لنْ تترددَ في التصدي لأيِّ عُدوانٍ ضد بلدِنا وشعبِنا”.

وختم بالقول: “تهيب القوات المسلحة اليمنية بأبناءِ شعبِنا اليمني العظيمِ وجميع أحرارِ أمتِنا العربية والإسلامية أن يكونوا على يقظةٍ كبيرةٍ والاستعدادِ للخياراتِ كافةً في سبيلِ مواجهةِ التصعيدِ الأميركي الداعمِ للكيانِ الصهيوني المجرمِ والمشجعِ له لارتكابِ المزيدِ من الجرائمِ بحقٍّ إخوانِنا في غزة”.

المصدر: المسيرة