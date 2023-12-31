سرايا القدس: تمكن مجاهدونا  من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 18:54

سرايا القدس: تمكن مجاهدونا  من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 31 December، 2023
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