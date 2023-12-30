مجاهدو القسام تمكنوا من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2023 - 18:22

مجاهدو القسام تمكنوا من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 59 mins 30 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة