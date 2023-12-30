كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل “M99” في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2023 - 16:20

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل “M99” في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة

منذ 19 mins 30 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة