تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 16:18

تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات

منذ 43 mins 30 December، 2023
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