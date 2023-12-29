مراسل المنار: عدد كبير من الشهداء والإصابات بعد قصف صهيوني ‫استهدف مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 22:36

مراسل المنار: عدد كبير من الشهداء والإصابات بعد قصف صهيوني ‫استهدف مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 29 December، 2023
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