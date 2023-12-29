إعلام العدو: عقب عملية الدهس عند نقطة عسكرية “إسرائيلية” قرب الخليل أُصيب جندي بجروح خطيرة وأربعة جنود آخرين بجروح متوسطة وطفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 20:04
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المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع المرج وحدب يارون ومرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وتجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف
إعلام العدو: عقب عملية الدهس عند نقطة عسكرية “إسرائيلية” قرب الخليل أُصيب جندي بجروح خطيرة وأربعة جنود آخرين بجروح متوسطة وطفيفة
منذ 43 mins
29 December، 2023
عاجل
اعلام العدو
عملية دهس
نقطة عسكرية اسرائيلية
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