وصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 02:50

وصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 December، 2023
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